L'Italia si ferma, i vigili no: raffica di multe e l'automobilista si ribella

In una Milano spettrale per l'emergenza Coronavirus solo vigili urbani e ausiliari del traffico compiono solerti il loro lavoro: multe alle auto in sosta mentre vigono pesanti regole per la circolazione di persone e mezzi. In questo video, tra i più condivisi sui social in queste ore, un cittadino affronta verbalmente due addette ai controlli, senza mascherina, che gli rispondono di essere state mandate dal sindaco Beppe Sala. Intanto, secondo quanto si apprende, alcuni ausiliari del traffico milanesi si starebbero rifiutando di fare multe in questi giorni.