Il sindaco di Boscoreale (in provincia di Napoli) lancia un appello ma è pieno di errori: da "coronarovirus" a "facc news". Il primo cittadino Antonio Diplomatico ha diffuso un videomessaggio in cui parla delle misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Durante il suo discorso però il sindaco fa diversi errori che non passano inosservati: dice "coronarovirus", "facc news" e "sieropositivi" per parlare dei contagiati dal virus. (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)