Grande Fratello Vip, Asia Valente delira sul Coronavirus: sono l'unica immune

Asia Valente, l’ex coniglietta di Playboy e ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 4, dove si è distinta per qualche colpo di twerking, su Instagram ha commesso una gaffe sul Coronavirus. Nelle Stories ha detto: “Sono l'unica immune, non ci possiamo avvicinare. Sono la prima e unica immune del Paese, sono appena uscita dalla casa del GFVip e sono l’unica immune in Italia”. L’ex gieffina dopo il reality è tornata subito a casa nel Cilento ma da un’altra clip su Instagram si vede che né lei, né la persona che è andata a prenderla indossano la mascherina e rispettano la distanza di sicurezza di un metro.