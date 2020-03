Tanti romani hanno accolto l'appello di affacciarsi, alle 18, e cantare tutti in coro. Per esorcizzare la paura del coronavirus e rendere l'isolamento casalingo meno noioso. In questo video documenti provenienti da Piazza Bologna, Trullo, Monteverde e Policlinico. La scaletta? Dall'Inno di Mameli ad Azzurro scritta da Paolo Conte per Adriano Celentano, dai brani di Antonello Venditti come Grazie Roma e Roma Capoccia a 'O surdato 'nnammurato.