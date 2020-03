Il flashmob della Carfagna: un applauso ai medici impegnati contro l'emergenza

"Separati dalla quarantena ma uniti dall'amore per l'Italia e dalla riconoscenza per medici, infermieri, operatori sanitari. Oggi a mezzogiorno, da Nord a Sud, tutti abbiamo applaudito chi rischia la propria vita per prendersi cura di noi. Un momento bellissimo ed emozionante, siamo un grande Paese".

Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, ha commentato il video su Facebook nel quale viene mostrata mentre si unisce al flashmob lanciato in tutta Italia per tributare il giusto riconoscimento alle equipe mediche che in questo momento sono impegnate nella lotta al Coronavirus.

Solo poche ore prima, l'ex ministro alle Pari opportunità aveva fatto proprio l'appello delle istituzioni mediche ad aumentare le donazioni di sangue in un periodo di grande carenza.

"L’emergenza #Coronavirus ha drammaticamente ridotto ovunque in Italia le donazioni, che sono ormai vicine allo zero - ha scritto la Carfagna su Facebook - chi può donare lo faccia, è un aiuto fondamentale: uscire di casa per recarsi in uno dei centri dedicati è consentito".