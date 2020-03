L’emergenza Coronavirus si combatte in cucina. E’ Roberto Cantiani, ex consigliere capitolino e titolare della storica pasticceria del quartiere Prati, a lanciare il contest del “dolce casalingo più bello”.

Foto delle prelibatezze culinarie realizzate in casa da postare su Instagram utilizzando l’hashtag #romafoodchallenge, e tre maestri pasticceri chiamati a giudicare. “E’ un’idea che mi è nata per sdrammatizzare il momento difficile – dice Cantiani in un suo messaggio video rivolgendosi ai cittadini - usate ciò che trovate dentro casa, è solo un gioco per darci un abbraccio virtuale”. Per l’ora di cena, verrà decretato il vincitore.