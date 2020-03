Il Marocco chiude i voli internazionali. Passeggeri in rivolta negli aeroporti

Il Marocco ha deciso la sospensione di tutti i voli internazionali in entrata e in partenza dai propri aeroporti come misura per contenere il contagio da coronavirus. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri. Nel Paese sono al momento confermati 28 casi di contagio, con un decesso.

Nelle immagini la rivolta dei passeggeri in transito nell'aeroporto di Marrakesh.