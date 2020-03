Messa sospesa per coronavirus. Così gli agenti fanno il blitz in chiesa

Messa interrotta per coronavirus. Domenica scorsa durante la funzione delle 11 nella parrocchia di San Francesco di Marina di Cerveteri ha fatto irruzione la polizia locale. Dopo l'eucarestia ha interrotto la messa di Don Domenico Giannandrea prima della chiusura.

Gli agenti hanno detto ai fedeli (pochi come si vede dal video) all'esterno della chiesa di tornarsene a casa perché lì non potevano stare. Don Domenico aveva avvisato che avrebbe fatto la messa in diretta streaming su YouTube ma ha lasciato la porta aperta come chiesto da Papa Francesco.

Qualche fedele ha equivocato l'avviso ed è andato lì con la sua seggiolina messa però a un metro di distanza dal vicino. Non era mai accaduto in un paese democratico che la polizia (qui urbana) irrompesse durante la Santa Messa per vietarla.