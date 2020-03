Un salvataggio che ha dell'incredibile. Quello messo a segno da quest'uomo che con sangue freddo è riuscito ad acchiappare un bambino che stava volando giù dalla finestra.

Il bimbo è rimasto in bilico su una piccola trave, sorreggendosi con una mano sul davanzale della finestra. Ed è proprio qui che è entrato in gioco l'uomo che si è sporto e, con un solo braccio, è riuscito a salvare il bimbo e ha riportarlo dentro casa. Per fortuna.