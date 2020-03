Coronavirus, il trucco spopola ma...che succede al cane

In questi giorni se ne stanno vedendo di tutti i colori. Soprattutto sui social. E così i bisogni del nostro cane diventano la scusa per prendere una boccata d'aria anche in tempi di coronavirus.

Per approfondire leggi anche: Allo Spallanzani 194 positivi

A volte, però, tutto questo non avviene e allora il trucco viene fuori. Cosa non si fa per fregare il decreto...