Come vorrei vedere l'Italia quando l'Ue ci chiede ancora soldi? Come il marchese del Grillo

Come vorrei vedere l'Italia quando l'Ue ci chiede ancora soldi? Come in quell'esilarante scena del marchese del Grillo. L'Italia è stata beffata dai fondi europei e lasciata sola dagli altri Paesi dell'Unione proprio nel momento peggiore: quando l'epidemia di coronavirus ha piegato il Belpaese. "Io ci avrei il conticino..." diceva Aronne Piperno l'ebanista. "Ecco il conticino, ecco fatto" recitava Alberto Sordi nei panni del Marchese del Grillo strappando la "fattura". "Vuoi sapere la procedura? Io i soldi non li caccio e tu non li becchi". E forse non aveva torto…