Jova House Party: così Jovanotti vede i fan dalla quarantena

Ho sempre pensato che considerare la rete e i social network solo come territorio di haters e fake news è come avere un’astronave pazzesca a disposizione e usare solo il bagno. Tra le opportunità che questo periodo di cambiamento forzato delle abitudini ci offre c’è quella di usare la rete come un vero spazio di condivisione e come una grandissima risorsa”. JOvanotti, lancia "Jova House Party" il nuovo format "d'emergenza" di Lorenzo Jovanotti. "Non un concerto “da casa", non solo un incontro con i fan, ma un vero e proprio show che ogni giorno, nel primo pomeriggio, intrattiene il pubblico in questi pomeriggi strani"

L'appuntamento è ogni giorno sulla pagina Instagram ufficiale dove Lorenzo, ogni mattina, pubblica l’orario di inizio della diretta (di solito tra le 14 e le 15) e interagisce con gli ospiti che più o meno casualmente capitano sulla sua pagina. "Jova House Party" (il riferimento è ovviamente al "Jova Beach Party" della scorsa estate) è un pomeriggio all'insegna delle sorprese e sono già 50 gli “amici” che sono passati dalla casa di Lorenzo in questa prima settimana a testimoniare il loro affetto e la loro stima per una persona e per un artista che ha sempre portato in scena l' energia e la vitalità nelle forme più disparate.