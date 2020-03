Coronavirus, l'esercito porta via le bare da Bergamo: il video choc

I mezzi militari trasportano fuori da Bergamo i corpi delle vittime di Coronavirus Le immagini commoventi dei mezzi dei militari che trasportano fuori da Bergamo i corpi delle vittime del Coronavirus. La città lombarda è quella che ha pagato il maggior prezzo in termini di vite umane per l'epidemia

"Anche Modena collabora nell'aiutare Bergamo che sta affrontando la tragica emergenza dovuta a un alto numero di morti negli ultimi giorni a causa del coronavirus". Il Comune di Modena in una nota annuncia il trasferimento spiegando che si tratta di "una situazione che non è più possibile gestire solo nella città lombarda". Nella notte, è previsto l'arrivo nel cimitero cittadino di San Cataldo di 31 salme per essere avviate, già nella giornata di giovedì 19 marzo, all'impianto di cremazione. Il trasporto delle salme è a cura dell'esercito. Il Comune di Modena ha dato la disponibilità all'utilizzo dell'impianto di cremazione in accordo con la prefettura e le autorità sanitarie.