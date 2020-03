La palestra chiusa per il coronavirus si paga o no? Cosa dice l'esperto (e il Codice civile)

Devo continuare a pagare la palestra chiusa per il coronavirus? Alla domanda risponde il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. "Stante l'impossibilità di recarmi in palestra in palestra perché nessuno può uscire di casa che fine fa l'abbonamento? È legittima la richiesta dalla palestra di chiedere il pagamento...". La risposta ce la dà il Codice civile, parlando di obbligazioni perché è il classico caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.