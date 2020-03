Coronavirus, il viceministro Sileri è guarito: febbre e tosse sono passate

Coronavirus, Pierpaolo Sileri: febbre e tosse non ci sono più, presto tornerò al lavoro. "I numeri dei morti di ieri fanno male, sono vicino alle famiglie delle vittime" così il vice-ministro della Salute nel corso di un video messaggio pubblicato su Facebook "Penso di esserne uscito. Presto tornerò al lavoro".

