Sisto, dal Parlamento alle sette note: lancia la canzone "Resto a casa"

"La festa del papà quest'anno è arrivata in un momento particolarmente buio per l'Italia, perciò con mia figlia Serena abbiamo pensato di scrivere un testo e cantare un brano che invita tutti a seguire le norme per contenere la diffusione del Coronavirus".

Così il deputato di Forza Italia Francesco Paolo, dopo aver lanciato per beneficenza la canzone "Onorevole Natale" insieme a un gruppo di parlamentari bipartisan, ha pubblica sui social un video con il brano "Resto a casa".

"Usando la stessa partitura che avevo composto per la canzone natalizia - prosegue -, abbiamo voluto mandare un messaggio a tutti, usando lo strumento universale della musica. Essere bloccati in casa è duro, ma oggi più che mai indispensabile: dobbiamo, riconoscendo il sacrificio di chi cura con coraggio, essere responsabili verso noi stessi e verso gli altri", conclude.

DI SEGUITO IL TESTO DELLA CANZONE

“Resto a casa”

Vivi quest’angoscia

Dura, non ti lascia

Ma sorridi e credi più in te stesso

Non puoi passeggiare

Niente gite al mare

Tutto e tutti chiusi qui.

“Lavati le mani”

Non è indifferenza

Senti tutti intorno a te

Non è tempo perso

Quello che hai trascorso

Il futuro passerà da qui

Resto a casa

Per te amico mio

Resto a casa

Con te che grazie a Dio

Non mi tocchi

E (così) sconfiggi la paura

Poi cantiamo le solite canzoni

Urlando dai balconi

Resto a casa

Con te amore mio

Resto a casa

E faccio tutto io

Lavo i piatti

Cucino gli spaghetti

Faccio la spesa

Finisco finalmente

“Il nome della Rosa”

Resto a casa

Con il cuore mio che batte

Batte solo per quegli eroi che giorno e notte

Danno la vita per salvare altre vite

Restiamo uniti

Se ci vogliamo bene

Nessuno mai più morirà.