Chiudere tutto, basta mezze misure. È la soluzione prospettata dal leader della Lega Matteo Salvini che anche a Sky Tg24 ha ribadito che l'emergenza coronavirus in Italia non lascia spazio ad altre opzioni. "I nostri Governatori stanno lanciando al Governo l’appello che bisogna fare di più. Speriamo arrivino risposte, altrimenti, quando c’è di mezzo la salute, bisogna anche rischiare e chiudere di propria iniziativa perché ci sono ancora troppe attività aperte e troppe persone in giro". "La richiesta dei sindaci - ha proseguito - è di chiusure serie e ancora più incisive di quelle permesse e approvate dal Governo. Sono nella sede di Regione Lombardia e chiederò allo stesso Governatore Fontana, se non arrivassero risposte dal Governo, di prendere l’iniziativa di chiudere per tutelare la salute pubblica. Quando il Governo risponderà va bene, ma intanto agiamo noi".