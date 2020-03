California in lockdown, Will Smith la prende così: ecco il mood da quarantena

Il lockdown è scattato in California e New York, anche se il presidente Usa Donald Trump esclude per il momento di estendere il blocco da coronavirus a tutto il Paese. Will Smith, che vive a Malibu, commenta così la quarantena incipiente. Il divo hollywoodiano ha dichiarato tra l'altro di sentirsi responsabile nei confronti dell'opinione pubblica di una corretta informazione sul Covid-19 a causa del suo ruolo da protagonista in "Io sono leggenda", film ambientato proprio in un mondo sconvolto da una pandemia.