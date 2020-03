Borrelli non regge più: si addormenta durante il bollettino

Chiude gli occhi. Più volte. Non ce la fa più. Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, non sembra reggere lo stress di una situazione senza precedenti. Ecco uno dei diversi momenti della conferenza stampa odierna per aggiornare i dati sul coronavirus in Italia in cui, apparentemente, Borrelli si addormenta per qualche istante mentre lascia la parola al presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, seduto al suo fianco.