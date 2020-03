A Roma continua l'assalto ai supermercati. Tutti in coda in via Crisafulli

Continua l'assalto ai supermercati a Roma nonostante non ci siano ulteriori strette sugli orari e i giorni di apertura dei negozi di generi alimentari e di prima necessità rispetto alle misure contenute nei decreti già in vigore per l'emergenza coronavirus. In queste immagini girate questa mattina la lunga fila di persone in attesa di entrare in un supermercato di via Vezio Crisafulli, zona Boccea.

Immagini di Alessandro Barnaba