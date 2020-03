Ottavo bus flambé del 2020. Questa notte, lungo la via Ardeatina, ad andare completamente distrutto dalle fiamme un veicolo in servizio sulla linea 074. La vettura era di Roma Tpl, il soggetto privato che gestisce per conto del Comune 100 linee di periferia.

Con quello di oggi, dunque, sono 8 i bus che sono andati a fuoco da inizio anno: 5 di Roma Tpl e 3 di Atac. Di questi 8, il conteggio recita di due veicoli di Roma Tpl e 1 di Atac pesantemente danneggiati ma, forse, recuperabili. Gli altri, invece, avrebbero subìto danni troppo pesanti. Il primo bus flambé del 2020 si è registrato il 24 febbraio, gli altri 7 sono andati a fuoco dal 3 marzo al ritmo di uno ogni due giorni e mezzo. Come sempre, formalmente ignote le cause dei roghi.