"Chiediamo chiarezza e serietà" attacca Giorgia Meloni che, in un messaggio contro il premier Giuseppe Conte chiede l'immediata convocazione a oltranza del Parlamento mentre l'Italia è nel pieno caos coronavirus. "Con l'ennesima puntata de il decreto, il governo Conte dimostra di non essere in grado di gestire l'emergenza" denuncia la leader di Fratelli d'Italia che chiede la riapertura immediata del Parlamento. "L'assenza di qualunque Norma, dopo oltre 12 ore dall'ultima diretta Facebook del presidente del Consiglio, ne è l'ennesima dimostrazione - dichiara la Meloni - L'Italia è nel caos, ci sono migliaia di aziende, lavoratori e famiglie che aspettano risposte e il Parlamento non si riunisce da oltre due settimane perché Conte vuole fare tutto da solo. Noi diciamo basta: Fratelli d'Italia chiede la convocazione immediata e ad oltranza del Parlamento italiano per poter dare una mano nella gestione di questa crisi. Basta presunzione, basta smanie di protagonismo: è il momento di mettere insieme tutte le energie migliori per affrontare questa frase complessa".