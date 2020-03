Matteo Salvini lo aveva assicurato più volte di aver dato "la massima disponibilità a collaborare". Adesso, dopo l'ultimo discorso del premier Giuseppe Conte, il leader della Lega torna a chiedere di essere ascoltato dal governo e dal presidente del Consiglio, su tutte le criticità una volta per tutte. "Finalmente, dopo troppi giorni persi, ci hanno ascoltato sulla chiusura delle fabbriche! Bene, ora andiamo avanti con le altre richieste" dichiara il leader della Lega che in un video dichiara: "Occorre riaprire il Parlamento perché certe scelte vanno prese tutti insieme, non da soli in una stanza a mezzanotte. Chiediamo ufficialmente al presidente Mattarella di convocare tutte le opposizioni unite perché vogliamo dare il nostro contributo per uscire da questa emergenza".

(agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)