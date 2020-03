Non c'è un secondo da perdere: bisogna cambiare i moduli di autocertificazione per muoversi inserendo fra le clausole previste anche la possibilità di andare al supermercato a fare la spesa per il presidente del Consiglio. E naturalmente portargliela a palazzo Chigi. Perché abbiamo appreso proprio da una intervista fondamentale di Giuseppe Conte a La Stampa che nel suo frigorifero i viveri stamnno iniziando a scarseggiare. Non ha tempo di andare a fasre la spesa, cosa che ci tiene a fare personalmente. Ma decretino dopo decretino, dove lo trova il tempo per uscire? Dobbiamo mobilitarci tutti per non lasciarlo a stecchetto. Mica possiamo trovarci fra qualche giorno il comandante in capo smunto e deperito, no?