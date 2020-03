"Non scherzate coi sindaci italiani"

"Non scherzate con i sindaci italiani". Il politologo americano Ian Bremmer ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video-compilation che mette insieme gli interventi decisi e anche esilaranti di alcuni sindaci e governatori italiani.

Da Antonio Decaro che insegue i cittadini di Bari per mandarli a casa fino a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che minaccia i giovani di mandare i militare col lanciafiamme qualora volessero davvero organizzare delle feste di laurea in questi giorni. Immagini con tanto di sottotitoli in inglese che ora fanno il giro del mondo grazie a Bremmer.