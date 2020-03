Ospedali in tilt a Roma per l'emergenza coronavirus. Dal Gemelli al Policlinico Umberto I le immagini del disastro sanitario per l'epidemia di Covid-19 sono inequivocabili: non ci sono posti letto e i malati restano in ambulanza. In entrambi gli ospedali il parcheggio è strapieno di ambulanze con i pazienti positivi a bordo: "In isolamento così, non possono scendere perché non ci sono posti. Tutti dentro, questa è la situazione".