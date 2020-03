"Dico grazie alle parole del governatore Mario Draghi che ha difeso l'Italia e, sicuramente, qualora la Germania o la Francia volessero continuare a spadroneggiare in giro per l'Europa, avrebbe il fisico e le idee per rispondere da pari ai signori Merkel e Macron". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook. "Vedermi l'attuale governo a combattere ai tavoli europei, insomma...". E ancora: "Siamo un grande Paese. Ce la facciamo, se non ci dividiamo, se rimaniamo testoni e propositivi, non servi dell'Europa. Mai più servi di un'Europa che ha tradito e sta dimostrando tutto il suo tradimento. Insieme ce la faremo".

(agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)