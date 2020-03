Coronavirus, così un po' d'allegria anche tra i pazienti degli ospedali

Ci vuole un po' d'allegria. Anche negli ospedali. Anche in un periodo così difficile come quello che sta vivendo tutti i nosocomi italiani che combattono la loro dura battaglia contro il coronavirus.

Così in questo video vediamo e ascoltiamo pazienti non gravi, medici e infermieri accomunati da un lungo applauso. E un po' di buonumore che non guasta mai. Soprattutto adesso.