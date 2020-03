"In Italia il rischio è 0. Il virus non circola. Questo non avviene per caso: avviene perché si stanno prendendo delle precauzioni". Così parlò il virologo Roberto Burioni lo scorso 2 febbraio ospite in tv da Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa". Oggi il video di quella puntata è diventato virale sui social che si sono scatenati non solo contro il prof., conosciuto da tutti sul web per le sue battaglia sui vaccini in Italia, ma anche contro il ministro della Salute Speranza che, nella stessa puntata, parlava di un sistema sanitario pronto, efficace e all'avanguardia. Nel filmato - confezionato in versione sarcastica per WhatsApp, Facebook e Twitter - si punta a mettere in luce la presunta superficialità con la quale è stata inizialmente affrontata l'epidemia da coronavirus in Italia mentre dalla Cina arrivavano da settimane immagini inquietanti. Il primo caso considerato poi "autoctono", quello del 38enne Mattia (ormai tristemente noto come "paziente 1") sarà certificato il solo il 21 febbraio, diciannove giorni dopo quelle affermazioni rassicuranti allora ma poco credibili oggi con l'Italia intera in quarantena.