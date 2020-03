Solidarietà nel mondo animale. Gli elefanti danno l'esempio mentre sono intenti a guadare un corso d'acqua. Improvvisamente un cucciolo non riesce a opporsi alla forza del torrente. In pochi minuti si mette in moto la solidarietà del branco e tutti intervengono per aiutare il piccolo.

A uno a uno gli elefanti tornano indietro e si preoccupano che il piccolo indifeso riesca a farcela. Un insegnamento per tutti noi.