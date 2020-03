"Roma non fa la stupida e stai a casa"

Non è il momento migliore per girare sketch esilaranti, ridere di gusto, inventare parodie dissacranti. Così anche Leonardo Bocci, l'attore comico romano salito alla ribalta con la saga gli Actual su Youtube, si prende un po' più sul serio. "Roma non fa la stupida stasera, RESTAMO A CASA" è il suo video-poesia per la città, con immagini evocative del presente e del passato e parole che vengono dal cuore.