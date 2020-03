L'altro fuorionda di Sergio Mattarella. Così rimprovera Giovanni

Non era proprio giornata per il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Stava registrando il suo discorso agli italiani sul coronavirus ma il Quirinale per sbaglio ha pubblicato su YouTube e mandato in onda la versione del video non tagliata con tanto di errori e ripensamenti del presidente della Repubblica.

E allora ecco cosa hanno sentito gli italiani in tv: "O Signore non riesco a leggere...le linee alimentari...Ricominciamo mi dispiace...mai successo". Poi se l'è presa col suo collaboratore Giovanni, colpevole di muovere troppo il gobbo con il testo che doveva leggere il Capo dello Stato. E lui: "Giovanni per piacere, però scegli una posizione perché se ti muovi io seguo e mi distraggo...".