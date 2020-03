Vincenzo De Luca, governatore della Campania, umilia le mascherine inviate dalla Protezione Civile. Senza mezze misure: "Queste vanno bene solo per mascherarsi da Bugs Bunny".

Il governatore della Campania non ci sta: "Ci avevano promesso 700 mila mascherine ma ce ne sono arrivate solo 552 mila. E poi guardate. Ci vuole davvero una grande fantasia per definirle mascherine. Queste sono mascherine coniglietto che vanno bene al massimo per Bugs Bunny. Le orecchie fuoriescono da queste fessure ma se le indossate avrete la faccia come Bugs Bunny. Vi dirò di più: hanno grande efficacia per pulire le lenti ma negli ospedali...lasciamo perdere".