Le mascherine sono introvabili e i turisti si arrangiano così

Sbarcano in Martinica con la maschera per lo snorkeling di Decathlon. Non certo per buttarsi il prima possibile nel mare tropicale, ma per difendersi dal coronavirus. Ecco alcune immagini dall'aeroporto dell'isola caraibica dove alcuni turisti, in assenza di mascherine, sono ricorsi a quello che avevano in valigia. Va detto che la maschera da sub in questione, la Easybreath "integrale" studiata per lo snorkeling, fornisce una certa difesa dal Covid-19, tanto che l'azienda automobilistica italiana DR "ha avviato la lavorazione di un presidio sanitario per la terapia sub intensiva, realizzato sulla base di una maschera da snorkeling distribuita da Decathlon, opportunamente modificata", fa sapere l'azienda molisana che ha convertito parte della produzione per realizzare strumenti contro il contagio del coronavirus.