S'incupisce l'incubo a bordo della nave da crociera "Costa Victoria" attraccata giorni fa a Civitavecchia dopo aver peregrinato in cerca di un approdo. Dopo il ricovero a Creta di una passeggera argentina risultata positiva al Covid-19 la nave si è diretta in quarantena verso l'Italia. Attraccata a Civitavecchia sembrava che la disavventura dovesse sbrogliarsi. Non è stato così. Alcune centinaia di turisti sono stati fatti sbarcare, così come cinquanta dipendenti della "Costa". Gli altri restano a bordo, isolati. I test dovevano essere fatti a tutti: sono stati invece sottoposti a tampone solo poche persone, tra le quali il comandante, due marinai, medici ed infermieri. Due marinai sono stati trovati positivi al coronavirus. L'ufficiale Massimo Castiello, a bordo, lancia il suo drammatico appello attraverso un video.