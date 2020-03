Non sarà più un ospedale da campo ma una struttura ospedaliera da 250 posti. I lavori nei due ex padiglioni della Fiera di Milano, 25mila metri quadrati all’interno del quartiere Portello, stanno proseguendo h24 per aprire in tempi record (15 giorni) una struttura che rimarrà in piedi per almeno 6 mesi per sostenere gli ospedali milanesi, lombardi e probabilmente di tutta Italia.