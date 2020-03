"So che circola e viene interpretato in maniera malevola da qualcuno, un video che ho fatto nei giorni scorsi per motivare la forza di vendita della mia azienda in un momento di difficoltà per l'Italia, anzi per il mondo intero". Dopo il video girato da Urbano Cairo esplode il caso sul presidente della società che ha il suo nome e di RCS, quindi editore tra l'altro del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport.

Il messaggio ai venditori di pubblicità della sua azienda per motivarli sul periodo particolarmente promettente per le economie delle sue attività rimbalza sui siti proprio nel giorno in cui il Comitato di Redazione del Corriere della Sera pubblica sul quotidiano un comunicato di protesta contro l’annuncio dell’azienda di voler distribuire un dividendo ai soci piuttosto che aiutare le difficoltà del giornale.

Cairo travolto dalle polemiche decide allora di intervenire ancora su Instagram per pubblicare un nuovo video-messaggio per raccontare come stanno le cose. L'editore del Corsera ribadisce la sua preoccupazione per la crisi drammatica causata dal Coronavirus in Italia e l'impegno per difendere le sue aziende e le 4500 persone che tra interni ed esterni vi lavorano.