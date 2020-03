Coronavirus, i ricordi di Claudio Baglioni a piazza San Pietro

Ha scelto i suoi canali social, Claudio Baglioni, per raccontare questo tragico momento storico ricordando quando in una piazza San Pietro, a Roma, deserta e suggestiva canta "Fratello sole, sorella luna" accompagnato solo dalla chitarra. Non dimenticheremo mai la serata-evento "Avrai" del 17 dicembre 2016.

Per approfondire leggi anche: Baglioni canta in piazza san Pietro

Lo scopo era quello della raccolta per i terremotati del Centro-Italia. Baglioni rivive quei tragici momenti di una "piazza San Pietro magnifica, vuota e irreale come due giorni fa, per la straordinaria preghiera di Papa Francesco". “Avevo deciso di cominciare quel concerto in mondovisione con una canzone che parla della bellezza del mondo e delle sue creature, la stessa canzone voglio riproporla ora che il mondo vive la sua notte più buia mentre tutti aspettiamo l'alba nella speranza che ci sia una luce nuova a dare più luce tra Fratello sole e sorella luna".