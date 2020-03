Impegno, coraggio, umanità nella guerra al Coronavirus. Nell'estratto del video della Croce Rossa Italiana - diventato virale sui social - compaiono immagini strazianti ma allo stesso tempo emozionanti: ecco chi ci sta accanto in questi giorni drammatici, chi sta salvando l'Italia. "Mario stai tranquillo, Mario siamo quasi arrivati, respira e stai tranquillo". Sono le parole di chi è in prima linea in questa guerra contro un nemico invisibile che sta devastando il Paese.

La Croce Rossa Italiana ieri ha ricevuto anche una importante donazione dalla Croce Rossa Cinese: 3045 fiale di Tocilizumab, il farmaco che rappresenta al momento una delle vie più accreditate per fermare l’infezione polmonare da Covid-19, come è stato dimostrato, spiega la stessa Croce Rossa, su alcuni pazienti. La Cri, a sua volta, le ha poi donate ad Aifa, su accordo tra l'Agenzia italiana del farmaco e la Regione Lombardia. Le 3045 fiale sono state ripartite su tutto il territorio nazionale in base al bisogno mentre Croce Rossa ha costituito due punti di distribuzione alle Farmacie Regionali, uno presso il suo Nucleo di Pronto Intervento di Legnano e uno presso il suo Centro Operativo Nazionale Emergenze di Roma. La Cri ha consegnato il farmaco direttamente a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Val d'Aosta.