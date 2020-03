C'è un dinosauro al supermercato (ma fa la fila come tutti gli altri)

In fila al supermercato spunta un dinosauro. Un t-rex che, disciplinato come tutti i clienti in coda, avanza col carrello man mano che gli ingressi contingentati per il coronavirus lo permettono. La scena surreale è stata ripresa nel parcheggio del supermercato Coop di Ponticelli di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Sotto al costume da dinosauro, come racconta Il Cuoio in Diretta, tale Marco, 32enne della zona che ha dichiarato: "Volevo sdrammamtizzare e far fare una risata alle persone presenti. L’ultima volta che ho fatto la spesa erano tutti zitti, in fila, molto tesi per la situazione che stiamo vivendo. Una tristezza unica. Ho questo costume da qualche tempo e ogni tanto me lo metto per strappare una risata a qualcuno". Dopo la spesa il ragazzo ha dovuto però convincere i carabinieri, che gli hanno chiesto i documenti, che dietro alla performance non c'era nulla di sospetto.