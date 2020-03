Coronavirus, protesta contro l'Ue. Cosa fa Rampelli con la bandiera europea

Fabio Rampelli ammaina la bandiera Ue. L'Unione Europea non aiuta l'Italia nell'emergenza coronavirus. Finora l'Ue è stata completamente assente dalle politiche di sostegno dei Paesi in lotta contro la pandemia. Italia in testa. Per questo sono in molti a criticarla e a prendere di petto la totale mancanza di solidarietà continentale.

Con un gesto simbolico, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha deciso di ammainare la bandiera europea dagli uffici della presidenza e di issare al suo posto il tricolore. Un gesto che, certamente, farà discutere. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia ha postato il video sul suo profilo Facebook annunciando: "Forse ci vediamo dopo. Forse...".