Benigni e Troisi escono di casa... ma c'è De Luca ad aspettarli sulla porta!

Come dimenticare l'indimenticabile scena di "Non ci resta che piangere" quando Massimo Troisi e Roberto Benigni aprono la porta di casa e scoprono di essere stati catapultati nella Firenze del Rinascimento. Ma cosa accadrebbe se la stessa scena si ripetesse ai giorni nostri, in piena emergenza Coronavirus, quando bisogna restare il più possibile a casa? Ecco la sorpresa che i due attori si troverebbero di fronte: l'inflessibile governatore della Campania Vincenzo De Luca, che è pronto ad impugnare il "lanciafiamme" per scovare i furbetti.