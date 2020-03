Emilia Clarke, la regina del Trono di Spade contro il Coronavirus invita i fan a una cena virtuale

Emilia Clarke, meglio conosciuta come Daenerys Targaryen, la regina dei Draghi della serie tv Il Trono di Spade, pubblica un video sul suo profilo Instagram per invitare i suoi fan ad una cena virtuale con lo scopo di raccogliere fondi per creare posti letto negli ospedali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Con questa iniziativa l'attrice di Londra fa la sua parte per combattere l'epidemia che negli ultimi giorni sta crescendo sempre di più anche in Gran Bretagna