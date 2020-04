Altro che lockdown, il cane si ribella così

Il lockdown vale proprio per tutti? Sembrerebbe proprio di no almeno a vedere questo video postato su TikTok in cui si vede un cane non arrendersi al coprifuoco in vigore in questi giorni in tutto il mondo.

Con grande forza e coraggio comincia ad arrampicarsi su un cancello e...voilà, il gioco è fatto. Salta dall'altra parte e via. Pronto per una nuova passeggiata in giro per la città.