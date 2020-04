Coronavirus, dalla Cina all'Italia tutta l'emergenza in un minuto

L'emergenza coronavirus in un minuto. Il World Economic Forum pubblica su TikTok un video in cui sintetizza tutta la crisi coronavirus vissuta dal mondo nel mese di marzo.

Dall'emergenza già conclamata in Cina ai casi in Italia, dall'estendersi dei morti all'intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un minuto passa davanti agli occhi tutto quello che abbiamo vissuto finora.