Per molti fare la spesa è diventata una scusa per uscire di casa e fare una passeggiata. Se n'è accorto anche questo addetto al supermercato in Sicilia.

Dopo aver letto la notizia di un collega positivo al coronavirus non ci ha visto più. E' uscito fuori e ha "pregato" i clienti in fila per entrare di non andare tutti i giorni al supermercato ma almeno solo una volta ogni tre giorni. Perché nessuno li tutela e solo così si potrà scrivere la parola fine alla pandemia.