Coronavirus, Douglas Costa è disperato. Come si tiene in forma

In tempi di coronavirus la vita è durissima anche per i campioni del calcio. Come il brasiliano della Juve Douglas Costa che, per tenersi in forma, è costretto a battere finte punizioni sui campetti di calcio.

Per approfondire leggi anche: Douglas Costa all'ultimo respiro

E, come se non bastasse, il bianconero usa la rete come se fosse una barriera e una porticina semichiusa come i sette metri finali.