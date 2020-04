Un nemico invisibile, terribilmente contagioso. Ecco spiegato com'è facile contrarre o trasmettere il coronavirus: il video dell'infettivologo e direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino, il professore Matteo Bassetti, spiega come si sparge il Covid-19. Non solo con la vicinanza fisica ma anche attraverso le mani e toccando superfici: grazie alla tempera rossa, un pennello e lo smartphone il prof. Bassetti e la sua squadra dimostrano come il covid-19 si trasmetta da una persona all'altra. Un modo semplice e diretto per dimostrare in modo semplice quanto sia fondamentale lavare le mani con frequenza, anche quando si pensa di non essere entrati in contatto con nulla di "rischioso" e quanto sia importante limitare le interazioni e il contatto umano.