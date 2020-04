Tra battute e amarcord: che combinano Emma Marrone e Ambra Angiolini

Un duetto inedito quello tra Emma Marrone e Ambra Angiolini quando, in diretta social, hanno iniziato a cantare "T'Appartengo" la canzone lanciata dalla Angiolini negli anni '90 ai tempi di Non è la Rai. Ambra ha detto alla cantante: "Qua ci tocca fare qualcosa di divertente, non è che tu sai le mie canzoni…". Emma non se l'è fatto ripetere due volte. Imperdibile.