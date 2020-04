In piena emergenza coronavirus spunta il video di un medico di famiglia che, in mezzo alla strada picchia un anziano. È successo a Calimera, in provincia di Lecce: il dottore colpisce il paziente 85enne con pugni e calci mentre una signora cerca di fermarlo dalla follia manesca. Sull'aggressione indagano i carabinieri e sul web interviene sul caso anche l'ex deputata Nunzia De Girolamo che chiede all'Ordine dei medici la radiazione immediata. "Che vergogna! Faccio appello all'Ordine dei medici: radiatelo". Intanto il medico di base è stato denunciato per lesioni personali aggravate.